Присяжные признали вора в законе Шишкана вором

Присяжные признали вора в законе Шишкана виновным по всем статьям обвинения

Присяжные признали вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что присяжным нужно было вынести вердикты примерно по 10 эпизодам, включая вымогательство и убийства. На скамье подсудимых находилось 18 человек, оправданы были только двое по двум эпизодам. Приговоры будут вынесены позднее.

По утверждению правозащитницы, Шишкана в криминальном мире называют «вором в законе номер один». Telegram-канал 112 уточняет, что уголовного авторитета признали виновным по всем инкриминируемым статьям — в организации преступного сообщества и ряде убийств.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.