Тульское оборонное предприятие опровергло сообщения об атаке дронов ВСУ

Тульское оборонное предприятие «Базальт» опровергло данные об атаке БПЛА

Распространившаяся в украинских СМИ информация об ударе беспилотников по оборонному заводу в Тульской области оказалась недостоверной.

Об ударе по предприятию сообщили «РБК Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки (ГУР). Утверждалось, что в ночь на 16 мая дроны ГУР МО Украины атаковали производственные мощности российского оборонного комплекса «Базальт» в Туле.

Российское Министерство обороны сообщало, что в ночь на 16 мая были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, в частности, с применением беспилотников. Ведомство отчиталось о том, что два БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области. О каких-либо повреждениях при этом не сообщалось, власти российского региона не заявляли о ЧП.

Оборонное предприятие «Базальт» также опровергло информацию об атаке дронов по его производственным мощностям. «Не было ничего такого, вроде тихо все. Работаем нормально, штатно», — сказала секретарь приемной предприятия.

Сообщение об атаке дронов ВСУ на завод в Тульской области не получило широкого распространения в российских СМИ — РИА Новости и РБК выпустили материалы с опровержением этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

