Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:21, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Тульское оборонное предприятие опровергло сообщения об атаке дронов ВСУ

Тульское оборонное предприятие «Базальт» опровергло данные об атаке БПЛА

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Распространившаяся в украинских СМИ информация об ударе беспилотников по оборонному заводу в Тульской области оказалась недостоверной.

Об ударе по предприятию сообщили «РБК Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки (ГУР). Утверждалось, что в ночь на 16 мая дроны ГУР МО Украины атаковали производственные мощности российского оборонного комплекса «Базальт» в Туле.

Российское Министерство обороны сообщало, что в ночь на 16 мая были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, в частности, с применением беспилотников. Ведомство отчиталось о том, что два БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области. О каких-либо повреждениях при этом не сообщалось, власти российского региона не заявляли о ЧП.

Оборонное предприятие «Базальт» также опровергло информацию об атаке дронов по его производственным мощностям. «Не было ничего такого, вроде тихо все. Работаем нормально, штатно», — сказала секретарь приемной предприятия.

Сообщение об атаке дронов ВСУ на завод в Тульской области не получило широкого распространения в российских СМИ — РИА Новости и РБК выпустили материалы с опровержением этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше