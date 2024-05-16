В сети поспорили об одной мерзкой гигиенической привычке

Пользовательница форума для родителей Mumsnet обратила внимание на эпизод реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Далласа», в котором одна из героинь делила щетку со своим мужем, что вызвало дискуссию среди пользователей. На спор в сети о гигиенической привычке, которую многие люди посчитали мерзкой, обратило внимание издание Mirror.

Муж купил жене щетку, чтобы она перестала пользоваться его щеткой. «Я не права, думая, что делить с партнером остатки еды, налет и утренние запахи — это более чем отвратительно?» — задала она вопрос участникам форума. Однако многие не увидели в этом проблемы. «Вы же моете щетку после использования? Чем это хуже поцелуев и другого интима?» — парировал один из комментаторов.

Другие пользователи встали на сторону женщины. «Это мерзко, я с мужем и полотенце не делю. Однажды я увидела, как он натирает полотенцем задницу», «Я была бы в ужасе, если бы он пользовался моей губкой для душа», — привели дополнительные примеры мерзких, по их мнению, привычек комментаторы.

Ранее психолог Эстер Уолтон и эксперт по деменции Тим Бинланд предупредили о привычках, повышающих риск развития когнитивных расстройств. Так, риск деменции увеличивается на 30 процентов у людей, которые спят ночью менее шести часов.