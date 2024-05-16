Певец Юрий Лоза сообщил о пенсии 16 тысяч рублей

Российский певец и композитор Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

Исполнитель хита «Плот» сообщил, что ежемесячно получает от государства 16 тысяч рублей. Он пояснил, что это базовая столичная пенсия, так как ему не положены никакие надбавки.

«А так как я еще написал сотню хороших песен, мне за них идут авторские [отчисления]. Это по всему миру так: интеллектуальный контент, который ты создал, приносит какие-то дивиденды, потому что песни слушают, крутят на радио и ТВ, в публичных местах, переписывают и так далее. Но из-за этого с меня сняты надбавки», — раскрыл Лоза причину небольшой выплаты.

Ранее народный артист РСФСР певец Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. 82-летний исполнитель рассказал, что ежемесячно получает от государства 30 тысяч рублей. Лещенко заявил, что не собирается подавать заявление на ежемесячную доплату за звание народного артиста, так как он и так получил от властей города офис со студией и небольшой сценой.