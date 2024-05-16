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19:06, 16 мая 2024Путешествия

Жители мусульманских стран массово устремились в Россию

В 2024 году Россию посетили 1,3 миллиона туристов из мусульманских стран

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители мусульманских государства массово устремились в Россию, в первом квартале 2024 году страну посетили порядка 1,3 миллиона туристов из исламских стран. Об этом РИА Новости сообщила директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.

Эксперт отметила, что это 62 процента от общего въездного турпотока в Россию. Она подчеркнула, что в основном в страну прибывают путешественники из ОАЭ, Турции и Египта.

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«Туристический рынок исламского мира обладает огромным потенциалом, — добавила она. — В 2028 году прогнозируется 230 миллионов международных поездок туристов-мусульман».

По прогнозам Максутовой, они потратят на путешествия в совокупности около 225 миллиардов долларов (20,4 триллиона рублей).

Ранее блогеры из Бахрейна посетили горы Сочи в рамках ознакомительного тура и оценили поездку. Иностранные туристы успели побывать в парке альпака и влюбиться в животных и русский снег. Они также отдохнули на местном курорте «Роза Хутор» и остались в восторге от горных развлечений.

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      Фариза Бацазова
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