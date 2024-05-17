«Аэрофлот» договорился о покупке самолетов у «Ростеха»

Чемезов: «Аэрофлот» закупит 11 произведенных в Казани самолетов Ту-214

«Аэрофлот» договорился о покупке у «Ростеха» 11 самолетов Ту-214, произведенных в Казани. Об этом со ссылкой на генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителя «Ростеха», сроки поставок еще прорабатываются сторонами.

«У них при этом ещё есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трёх членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа», — пояснил Чемезов.