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11:16, 17 мая 2024Экономика

«Аэрофлот» договорился о покупке самолетов у «Ростеха»

Чемезов: «Аэрофлот» закупит 11 произведенных в Казани самолетов Ту-214

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Аэрофлот» договорился о покупке у «Ростеха» 11 самолетов Ту-214, произведенных в Казани. Об этом со ссылкой на генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителя «Ростеха», сроки поставок еще прорабатываются сторонами.

«У них при этом ещё есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трёх членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа», — пояснил Чемезов.

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      Вячеслав Агапов
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