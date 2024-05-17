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20:47, 17 мая 2024Мир

Израильские военные нашли тела захваченных ХАМАС заложников

ЦАХАЛ обнаружил в Газе тела трех заложников, убитых в ходе атаки ХАМАС 7 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Военные из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тела трех заложников, которые были убиты в ходе атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель военного ведомства Даниэль Хагари, сообщает ТАСС.

По его данным, все три заложника были убиты при попытке бегства с музыкального фестиваля в момент атаки палестинских боевиков-радикалов. Теперь стало известно, что они забрали тела погибших с собой в сектор Газа, о причинах этого решения не сообщается.

«Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу», — рассказал Хагари.

Нападение боевиков ХАМАС на приграничные районы Израиля, совершенное 7 октября, спровоцировало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. После массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа подразделения радикального палестинского движения проникли на территорию Израиля — это вторжение стало крупнейшим с 1973 года. В ходе операции, которую палестинцы назвали «Аль-Акса», не выжило около 1300 израильтян, примерно 200 мирных жителей оказались в заложниках.

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      Виктория Кондратьева
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