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02:05, 17 мая 2024Из жизни

Порномодель голой грудью отомстила ирландцам за свастику и кадры с 11 сентября

Кадр: @avalouiise

Модель OnlyFans показала голую грудь через стрим-портал между Дублином и Нью-Йорком. Об этом пишет New York Post.

В Дублине, Ирландия, и Нью-Йорке, США, в рамках арт-проекта 8 мая установили круглые экраны высотой около двух метров. На них в прямом эфире транслируется происходящее в другом городе. Порталы соединяют страны только визуально, звук к трансляциям не подключен. Цель проекта The Portal — дать людям из разных точек мира возможность взаимодействовать в режиме реального времени круглосуточно.

По мнению порномодели Авы Луизы из США, ирландцы «заслуживали увидеть две ее нью-йоркские доморощенные картофелины». Она также опубликовала видео, на котором ее молодой человек разговаривает с одним из охранников портала. Тот уверяет мужчину, что порталы выключат на долгое время из-за непристойного поведения использующих их людей. Проект действительно на какое-то время закрыли, но сейчас он работает вновь. Организаторы сказали, что работу порталов приостановили из-за технических неполадок.

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Создатели The Portal рекламировали его как телемост, который объединит всю планету. Однако некоторые жители Дублина и Нью-Йорка восприняли проект по-своему. Так, один человек из Ирландии показывал американской стороне кадры теракта 11 сентября, а другой — свастику. Тем не менее власти Дублина заявили, что большинство взаимодействий через портал были все-таки доброжелательными. Например, мужчина из Нью-Йорка флиртовал через портал с девушками из Ирландии, хвастаясь своими бицепсами.

Ранее сообщалось, что порномодель задрала юбку на пляже в Таиланде и попала под суд. Ее оштрафовали на две тысячи батов (около пяти тысяч рублей).

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      Юлия Юткина
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