Россияне сняли на видео «космическую медузу»
Россияне сняли на видео «космическую медузу», появившуюся в небе над страной после запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б». Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «АстроФотоБолото: Атмосферное».
На ускоренных кадрах видно, как в небе распускается след от газов, испускаемых ракетой носителей. Появившийся силуэт похож на медузу.
По данным «Роскосмоса» ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
«Сегодня с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны Российской Федерации осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.
В апреле жители Волгограда и Астрахани показали снимки необычных следов в небе. На кадрах видны полосы, напоминающие следы от пролетевшего самолета. При этом полосы закручены спиралью. По мнению очевидцев, подобные следы может оставить пролетевшая баллистическая ракета.