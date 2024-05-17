Россияне сняли на видео похожий на медузу след запуска ракеты «Союз 2.1б»

Россияне сняли на видео «космическую медузу», появившуюся в небе над страной после запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б». Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «АстроФотоБолото: Атмосферное».

На ускоренных кадрах видно, как в небе распускается след от газов, испускаемых ракетой носителей. Появившийся силуэт похож на медузу.

По данным «Роскосмоса» ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Сегодня с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны Российской Федерации осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

В апреле жители Волгограда и Астрахани показали снимки необычных следов в небе. На кадрах видны полосы, напоминающие следы от пролетевшего самолета. При этом полосы закручены спиралью. По мнению очевидцев, подобные следы может оставить пролетевшая баллистическая ракета.