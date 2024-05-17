Стало известно о посадке замминистра обороны в камеру Стрелкова

Daily Storm: замминистра обороны Иванова посадили в камеру Стрелкова

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова поместили в ту же камеру в «Лефортово», где находился экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин). Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Отмечается, что информацию об этом изданию рассказал Александр Молохов, адвокат Стрелкова.

«Передайте Тимуру Иванову, что через 10 месяцев из унитаза вонять не будет», — эту фразу попросил передать Гиркин, по словам Молохова.

Стрелков находился в этой камере с 21 июля 2023 года вплоть до суда 25 января 2024 года. В камере присутствуют телевизор, холодильник и библиотека.

Тимура Иванова задержали на рабочем месте 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Мужчина вину не признал.