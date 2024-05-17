В Курской области представили врио губернатора Смирнова

В Курской области представили врио губернатора Алексея Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

На посту главы региона Смирнов сменил Романа Старовойта, который руководил областью последние пять лет.

Вступающий в должность Смирнов назвал главной своей задачей обеспечение безопасности жителей региона и сохранение темпов роста их благосостояния.

Руководивший Курской областью Роман Старовойт возглавил Минтранс в новом составе правительства. До назначения губернатором он руководил Федеральным дорожным агентством.