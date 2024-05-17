Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 17 мая 2024Россия

В Курской области представили врио губернатора

В Курской области представили врио губернатора Смирнова

Кадр: Telegram-канал «Курская область»

В Курской области представили врио губернатора Алексея Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

На посту главы региона Смирнов сменил Романа Старовойта, который руководил областью последние пять лет.

Вступающий в должность Смирнов назвал главной своей задачей обеспечение безопасности жителей региона и сохранение темпов роста их благосостояния.

Руководивший Курской областью Роман Старовойт возглавил Минтранс в новом составе правительства. До назначения губернатором он руководил Федеральным дорожным агентством.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      РКЦ «Прогресс» заявил о переговорах по строительству космодромов за рубежом

      В России ответили на требование Зеленского гарантий ядерной безопасности

      В Курской области представили врио губернатора

      Выбор самого сексуального мужчины Британии смутил женщин

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      В Китае резко упростили условия покупки жилья

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше