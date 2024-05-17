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20:51, 17 мая 2024Экономика

В России собрались отказаться от выпуска облигаций только в долларах и евро

Минфин РФ предложил разрешить выпуск суверенных еврооблигаций в любой валюте

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минфин РФ предложил разрешить выпуск суверенных еврооблигаций в любой валюте, а не только в долларах или евро, сообщает РБК со ссылкой на представленный для обсуждения проект приказа. В пояснительной записке к нему инициированные изменения связали с затруднениями в расчетах, связанными с санкциями Запада.

Директор департамента госдолга и государственных финактивов ведомства Денис Мамонов в комментарии «Интерфаксу» объяснил, что документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения евробондов РФ.

Согласно действующей версии приказа министерства, суверенные еврооблигации могут быть выпущены только в долларах или евро. Отказаться от такого ограничения собрались ради «обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры».

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Помимо этого, предлагается установить минимальную и максимальную номинальную стоимость для одной бумаги — одну и сто миллионов единиц иностранной валюты соответственно. По действующим правилам номинал составлял 200 тысяч для долларовых и 100 тысяч для номинированных в евро бондов.

Также, согласно проекту, выплату купонного дохода и погашение облигаций могут разрешить проводить в валюте, отличной от валюты номинала облигаций в случае, если это предусмотрено решением о выпуске.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что первоначально проблему доведения платежей до держателей еврооблигаций удалось решить благодаря временному механизму, установленному указом президента страны, в рамках которого Минфин в сентябре 2023 года перечислил «Национальному расчетному депозитарию» средства для причитающихся держателям бумаг выплат. Владельцы российских евробондов смогут заменить их ценными бумагами с идентичными параметрами, «выпущенными в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов», рассказывал в том же месяце глава ведомства.

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      Дмитрий Воронин
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