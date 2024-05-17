Власти сообщили о множественных атаках ВСУ на российский регион

Врио курского губернатора Смирнов сообщил о множественных атаках ВСУ за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 мая неоднократно атаковали Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", села Плехово и Гуево, хутор Олешня Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района, поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района», — написал он.

Помимо того, атакам подверглись деревня Городище, села Гусево, Гоголевка и хутор Олешня. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет. Также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были уничтожены дроны около сел Свердликово, Гоголевка, Сергеевка и хутора Олешня.

«Три украинских коптера были уничтожены стрелковым оружием и средствами РЭБ недалеко от хутора Олешня», — добавил Смирнов.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника Вооруженных сил Украины. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью. Кроме того, в Черном море патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.