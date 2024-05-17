Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

Жительница Великобритании похудела на 70 килограммов из-за стыда в самолете

Женщина из Великобритании не смогла пристегнуться в самолете из-за лишнего веса и с помощью операции похудела на 70 килограммов из-за испытанного стыда. Об этом пишет Daily Mirror.

35-летняя Сара Спейт весила 135,7 килограмма. Она ненавидела шоппинг, потому что не могла найти себе нормальную одежду по размеру, избегала общения с людьми и стыдилась ходить в спортзал. По словам женщины, она пробовала придерживаться множества диет, однако они ей не помогали. «Я как будто постоянно участвовала в шоу уродов», — рассказывает Спейт. Ей казалось, что люди высмеивали ее внешний вид.

Женщина начала активно набирать вес в 20 лет. Тогда у нее появилась зависимость от жирной еды: Спейт могла съесть большую пиццу за раз и не насытиться. В начале 2023 года врачи предупредили женщину, что из-за веса у нее скоро начнутся проблемы со здоровьем.

Переломным моментом для Спейт стал ее полет в Исландию. В самолете женщина обнаружила, что длины ремня не хватает, чтобы она могла пристегнуться. Спейт было неловко просить удлинитель, поэтому весь полет она притворялась, что пристегнута. Ей было тесно: женщина не могла пошевелить ногами и частично заняла место соседа по ряду. После этого она и решилась на бандажирование желудка — один из хирургических способов лечения ожирения.

Операция стоила 11 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Часть суммы Спейт уже отдала, другую выплачивает сейчас. Бандаж желудка позволил женщине похудеть на 70 килограммов. Теперь Спейт не боится общаться с людьми, у нее появились новые друзья. Она даже полюбила ходить в спортзал и заменила нездоровую пищу в своем рационе на низкокалорийные продукты. «Моя уверенность в себе сейчас зашкаливает. Все просто потрясающе. Лучшее, на что я тратила деньги», — признается женщина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина похудела на 39 килограммов после обидного замечания в самолете. В этом ей помогла обычная ходьба.