Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:00, 17 мая 2024Из жизни

Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

Жительница Великобритании похудела на 70 килограммов из-за стыда в самолете

Фото: i yunmai / Unsplash

Женщина из Великобритании не смогла пристегнуться в самолете из-за лишнего веса и с помощью операции похудела на 70 килограммов из-за испытанного стыда. Об этом пишет Daily Mirror.

35-летняя Сара Спейт весила 135,7 килограмма. Она ненавидела шоппинг, потому что не могла найти себе нормальную одежду по размеру, избегала общения с людьми и стыдилась ходить в спортзал. По словам женщины, она пробовала придерживаться множества диет, однако они ей не помогали. «Я как будто постоянно участвовала в шоу уродов», — рассказывает Спейт. Ей казалось, что люди высмеивали ее внешний вид.

Женщина начала активно набирать вес в 20 лет. Тогда у нее появилась зависимость от жирной еды: Спейт могла съесть большую пиццу за раз и не насытиться. В начале 2023 года врачи предупредили женщину, что из-за веса у нее скоро начнутся проблемы со здоровьем.

Переломным моментом для Спейт стал ее полет в Исландию. В самолете женщина обнаружила, что длины ремня не хватает, чтобы она могла пристегнуться. Спейт было неловко просить удлинитель, поэтому весь полет она притворялась, что пристегнута. Ей было тесно: женщина не могла пошевелить ногами и частично заняла место соседа по ряду. После этого она и решилась на бандажирование желудка — один из хирургических способов лечения ожирения.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Операция стоила 11 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Часть суммы Спейт уже отдала, другую выплачивает сейчас. Бандаж желудка позволил женщине похудеть на 70 килограммов. Теперь Спейт не боится общаться с людьми, у нее появились новые друзья. Она даже полюбила ходить в спортзал и заменила нездоровую пищу в своем рационе на низкокалорийные продукты. «Моя уверенность в себе сейчас зашкаливает. Все просто потрясающе. Лучшее, на что я тратила деньги», — признается женщина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина похудела на 39 килограммов после обидного замечания в самолете. В этом ей помогла обычная ходьба.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Выбор самого сексуального мужчины Британии смутил женщин

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      В Китае резко упростили условия покупки жилья

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше