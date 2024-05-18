В России ответили на отказ Зеленского от олимпийского перемирия

Депутат Чепа: Зеленский пытается привлечь все больше внимания к проблемам ВСУ

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский все больше пытается привлечь внимание мировой общественности к проблемам Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на отказ украинского лидера от олимпийского перемирия.

«Подчас бывает сложно комментировать некоторые заявления Зеленского. Но я думаю, что в последнее время он больше играет на публику, пытаясь привлечь особое внимание к проблемам ВСУ, к тому, что каждый день населенный пункт за населенным пунктом они оставляют», — высказался Чепа.

По словам депутата, отказ украинского лидера от олимпийского перемирия, его заявления о необходимости поставок большого числа F16, средств ПВО, Patriot и его слова о том, что ВСУ несут потери только из-за нехватки западного оружия, как бы показывают Западу, что Киев находится в постоянной борьбе.

Ранее Зеленский отклонил предложение французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже. Объясняя отказ, он рассказал о том, что спросил главу Франции «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию», а также добавил, что Украина против любого перемирия, играющего на руку противнику.