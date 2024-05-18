«Полетели над Рейхстагом, ребяточки!» Украинец запустил дрон с российским флагом в Берлине

Tagesspiegel: в Берлине над Рейхстагом дроном подняли флаг России

В День Победы в Берлине неизвестный запустил дрон с флагом России и георгиевскими ленточками над зданием Рейхстага. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на местную полицию. По информации издания, пилот БПЛА является сторонником спецоперации на Украине.

Мужчину, запустившего дрон, задержали

Пресс-служба Бундестага сообщила, что в соцсетях распространилось видео, на котором заметен дрон с российским флагом над зданием Рейхстага. Дрон поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц 9 мая около 11:40 по местному времени.

Полиция подтвердила эти данные и сообщила, что пилот БПЛА был задержан — это 41-летний мужчина, являющийся сторонником проведения спецоперации на Украине.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Газета уточняет, что вокруг здания установлена бесполетная зона для дронов радиусом 5,6 километра. В радиусе 1,85 километра полеты строго запрещены. Полиция подала заявление о возбуждении уголовного дела.

Берлин запрещал атрибутику Дня Победы 8-9 мая

Власти Берлина запрещали российскую атрибутику и символы Дня Победы 8-9 мая. Речь шла о демонстрации флагов на основных советских воинских мемориалах. В полиции заявляли, что это связано с мерами безопасности.

Посольство России в Германии сочло подобные запреты неприемлемыми. «Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — подчеркнули в дипмиссии, потребовав отмены всех запретов.

В другом заявлении российские дипломаты также указали, что берлинская городская администрация запретила демонтрацию символики с литерами «Z» и «V».