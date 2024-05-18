«Путин поставил Великобритании ультиматум». В Китае заявили о необычном решении президента России

Sohu заявил об ультиматуме Путина в ответ на угрозы Великобритании

Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Киев может использовать британское оружие против целей на территории РФ. Об этом пишет китайское издание Sohu. По мнению авторов публикации, российский лидер показал, чем могут обернуться подобные провокации со стороны Лондона.

В Китае заявили о поставленном Лондону ультиматуме

Журналисты отметили, что Путин не пытался смягчить ситуацию, а повел себя жестко: приказал провести учения с применением нестратегических ядерных сил, снизив тем самым градус воинственной риторики Британии.

«Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», — написали авторы Sohu. По их мнению, действия России обескуражили британские власти.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Китае также заявили, что учитывая огромный арсенал России, ей не составит труда достать до Лондона, если Британия продолжит провоцировать Москву.

Кремль называл ядерные учения ответом на заявления западных стран

В начале мая Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота — это учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Поручение о проведении учений дал президент России Владимир Путин.

В Минобороны отмечали, что учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», отметили в оборонном ведомстве.

В Кремле в свою очередь заявляли, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.