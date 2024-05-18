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20:06, 18 мая 2024Мир

Экс-главком НАТО указал на неожиданную угрозу США

Экс-главком НАТО Ставридис назвал раскол в обществе главным врагом США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: David McNew / Getty Images

Наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай или Иран, а раскол внутри американского общества, уверен адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Превосходящую Россию угрозу экс-главком НАТО в Европе назвал в колонке для Bloomberg.

Прежде всего, по словам Ставрилиса, его беспокоит то, как обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности, включая поддержку Украины и Израиля, превратились в разборки в конгрессе, студенческих общежитиях и онлайн. Таким образом Ставридис намекнул на длившееся более полугода согласование финансирования США помощи Украине и Израилю в конгрессе и на пропалестинские протесты в американских вузах.

По мнению Ставридиса, чтобы избежать этого, за службу государству нужно поощрять не только военных, но и врачей, пожарных, полицейских и дипломатов, а также молодежь и волонтеров. Кроме того, говорит экс-главком, необходимо изменить систему образования и работать над интернет-грамотностью и гражданским сознанием школьников, создать больше доступных общественных колледжей.

В реформе, считает Ставридис, нуждается и американская избирательная система. Он предлагает открыть праймериз для более широкого круга избирателей, а не только для членов партий. Кроме того, он обратил внимание на то, что многие американцы не ассоциируют себя ни с республиканцами, ни с демократами, и предложил расширить возможности рейтингового голосования, чтобы можно было указывать предпочтения и для кандидатов из других партий.

9 мая в статье для Bloomberg Ставридис заявил, что нейтрализация российского города нужна для того, чтобы под контроль Москвы не попал Сувалкский коридор, проходящий на границе между Литвой и Польшей. Экс-главком НАТО также назвал Калининград географическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами альянса.

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      Александра Лисица
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