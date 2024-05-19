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09:50, 19 мая 2024Мир

Министр военного кабинета Израиля пригрозил Нетаньяху отставкой

Офис Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум Ганца об отставке

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что подаст в отставку, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не представит план действий в секторе Газа после окончания конфликта с ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times.

Ганц заявил, что до 8 июня Нетаньяху должен представить план, включающий шесть целей. В их числе освобождение заложников, свержение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над ним и создание гражданской администрации.

Канцелярия Нетаньяху назвала заявление Ганца пустыми словами. Там также отметили, что он выдвинул ультиматум Нетаньяху, вместо того чтобы выдвинуть его ХАМАС.

В начале апреля Ганц призвал членов правительства согласовать дату проведения досрочных выборов в стране в сентябре 2024 года. Он сообщил, что уже обсудил этот вопрос с политиками и проинформировал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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