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10:34, 19 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске лишиться крупнейшего меткомбинат из-за мобилизации

FT: мобилизация угрожает существованию крупнейшего меткомбината на Украине

Фото: WDKeeper / Wikipedia

Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой из-за мобилизации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу предприятия Мауро Лонгобардо.

По его словам, если власти Украины продолжат мобилизацию, у комбината не будет достаточно сотрудников для функционирования. Лонгобардо заявил, что завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, которая необходима для защиты объектов энергетики.

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