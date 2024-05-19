На Украине заявили о риске лишиться крупнейшего меткомбинат из-за мобилизации

FT: мобилизация угрожает существованию крупнейшего меткомбината на Украине

Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой из-за мобилизации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу предприятия Мауро Лонгобардо.

По его словам, если власти Украины продолжат мобилизацию, у комбината не будет достаточно сотрудников для функционирования. Лонгобардо заявил, что завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, которая необходима для защиты объектов энергетики.