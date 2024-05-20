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15:32, 20 мая 2024Культура

Анна Семенович рассказала о перенесенной «на ногах» пневмонии

Семенович заявила, что на фоне пневмонии у нее были поражены 15 процентов легких

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, как перенесла пневмонию «на ногах». Ее слова приводит телеканал НТВ.

Артистка отметила, что во время болезни ей нужно было лететь в Сочи, где у нее были запланированы съемки. Она решила остаться в городе на несколько дней и провести время с возлюбленным, однако ее самочувствие ухудшалось.

«Как обычно — насморк, глаза слезились, чихала, неважно себя чувствовала. Как обычно — проекты, съемки, выпуск новой песни, клип — все навалилось. Температура была небольшая, где-то 37,5», — сказала певица, уточнив, что позже врачи диагностировали у нее «12 или 15 процентов» поражения легких.

Исполнительница уточнила, что ей выписали «жесткие антибиотики», которые в результате помогли ей вылечиться.

Ранее стало известно, что госпитализированный российский певец Николай Носков повторно заболел пневмонией.

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