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13:24, 20 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за помощь украинской террористической организации

В Омске ФСБ задержала мужчину за помощь украинской террористической организации

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омске ФСБ задержала жителя по подозрению в пособничестве «Легиону "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, мужчина инициировал контакт с представителем организации и предложил помощь в создании учетных записей в мессенджере для их использования в сборе денег. С октября по декабрь 2023 года он создал десять аккаунтов, каждый из которых оценил в 400 рублей.

Также с октября 2022 года и до задержания он помогал украинским мошенникам — предоставлял им каналы связи, устанавливал и обслуживал устройства для работы большого количества сим-карт. За это ему платили 3,5-7 тысяч рублей в неделю.

В доме мужчины прошел обыск, обнаружены и изъяты шесть сим-боксов и более 300 сим-карт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 1.1 статьи 205.1 («Содействие в финансировании террористической деятельности») УК РФ. Омский суд заключил его под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт по заданию Украины.

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      Илона Палей
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