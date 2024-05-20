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18:47, 20 мая 2024Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля в российском городе и попал на видео

В Мурманске неизвестный устроил стрельбу прямо из салона автомобиля

Неизвестный устроил стрельбу из салона автомобиля на дороге в Мурманске. Об этом сообщает региональное агентство «СеверПост» со ссылкой на управление МВД России по Мурманской области и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как один из пассажиров легкового автомобиля высовывает руку с предметом, похожим на пистолет, через люк в крыше и несколько раз стреляет в воздух. Все это сопровождается громкой музыкой.

Сейчас злоумышленника разыскивают.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада за стрельбу из окна по ближайшим домам и сотрудникам полиции.

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      Олеся Мицкевич
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