Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля в российском городе и попал на видео

В Мурманске неизвестный устроил стрельбу прямо из салона автомобиля

Неизвестный устроил стрельбу из салона автомобиля на дороге в Мурманске. Об этом сообщает региональное агентство «СеверПост» со ссылкой на управление МВД России по Мурманской области и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как один из пассажиров легкового автомобиля высовывает руку с предметом, похожим на пистолет, через люк в крыше и несколько раз стреляет в воздух. Все это сопровождается громкой музыкой.

Сейчас злоумышленника разыскивают.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада за стрельбу из окна по ближайшим домам и сотрудникам полиции.

