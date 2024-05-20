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18:40, 20 мая 2024Культура

Звезда «Друзей» рассказала об общении с призраком Мэттью Перри

Звезда «Друзей» Кортни Кокс заявила, что продолжает общаться с Мэттью Перри

Фото: Planet Photos / Globallookpress.com

Американская актриса, звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассказала, что продолжает общаться со своим коллегой Мэттью Перри, которого не стало 28 октября 2023 года. Об этом она заявила в интервью CBS Sunday Morning.

Кокс отметила, что за время съемок шоу актер стал ей как семья. «Я так благодарна, что мне удалось на протяжении стольких лет работать с ним. Он часто навещает меня, если поверите. Я разговариваю с моей мамой, отцом, с Мэттью... Я чувствую, есть много людей, которые направляют нас. И я точно чувствую присутствие Мэттью», — поделилась она.

Ранее были раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри. Имущество звезды оценивается в миллион долларов. Еще в 2009 году актер составил документ, где распорядителями указаны менеджер Перри Лиза Фергюсон и актриса Робин Рузан.

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