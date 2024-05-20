Объявлена дата похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

Похороны президента Ирана Раиси, погибшего в авиакатастрофе, пройдут 23 мая

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — объявил вице-президент Ирана Мохсен Мансури, являющийся главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.

20 мая в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.