Популярная певица едва не оголила грудь на сцене во время концерта

Певица Оливия Родриго едва не оголила грудь на сцене из-за порванного бра

Американская певица Оливия Родриго едва не оконфузилась прямо на сцене во время концерта. Соответствующее видео публикует Page Six.

Знаменитость выступала перед многотысячной публикой в Лондоне, когда на ней лопнула застежка кожаного бра Hells Belle стоимостью 380 долларов (35 тысяч рублей). На размещенных кадрах видно, что таким образом исполнительница чуть не оголила грудь, однако ей удалось вовремя поймать наряд. Родриго продолжила танцевать, пока помощники застегивали бра.

«Это чертовски неловко!» — прокричала популярная телезвезда в ролике, продолжая исполнять песню «Любовь — это неловко» в порванном предмете гардероба.

В марте Оливия Родриго раздала презервативы на концерте в США. Таким образом певица решила поддержать женщин и выступить в защиту их репродуктивных прав.