Ekonomim: правящей партии Турции предсказали крупнейшие кадровые изменения

Правящую в Турции Партию справедливости и развития (AK Parti) ожидают крупнейшие кадровые изменения после поражения на муниципальных выборах. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.

«Победив на семи всеобщих выборах, четырех местных выборах, трех президентских выборах и трех референдумах за 23 года своего пребывания у власти, AK Parti готовится к крупнейшим в своей истории изменениям как в кадровом составе, так и в политике после серьёзного падения голосов на местных выборах 31 марта», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что инициатором перестановок стал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал данный процесс «необходимыми переменами» и указал, что в дальнейшем изменения коснутся и состава правительства.

Ранее в Турции заявили о пресечении попытки госпереворота. В частности, прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения властей после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.