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11:24, 20 мая 2024Экономика

Предсказано будущее цен на новостройки в России

Life.ru: больших скидок на новостройки после отмены льготной ипотеки не будет
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После отмены в России льготной ипотеки больших скидок на новостройки ждать не стоит. Будущее цен на строящееся жилье предсказали опрошенные Life.ru эксперты.

Стоимость квартир в новостройках начнет плавно снижаться в течение периода от одного года до полутора лет, спрогнозировал коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров. В ближайшем будущем коррекция цен не будет сильно ощущаться, предупредил он. Вместо больших дисконтов застройщики могут начать предлагать покупателям специальные условия — рассрочку, трейд-ин, акции, лоты с отделкой и дополнительными опциями (мебелью, техникой, кухней) или кешбэк.

«Мы ожидаем стабильного развития ценовой ситуации. Ипотека с господдержкой в основном используется в сегментах стандарт и комфорт, где рентабельность характеризуется невысокими показателями. Стоимость участков и строительства имеет определяющее значение. Из-за роста цен на материалы и сами работы, а также нехватки рабочей силы принципиально сократить затраты сложно. Иначе это грозит убытками», — добавила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. Специалистка допустила, что подешеветь могут менее ликвидные объекты, но и эта динамика рискует иметь временный характер.

Ранее эксперты допустили, что при запрете на строительство микрожилья недвижимости станет менее доступной для россиян. Девелоперы не исключают, что средний чек квартир первичном рынке может вырасти.

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      Нина Ташевская
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