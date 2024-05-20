Сроки поставок иностранных автозапчастей в Россию резко выросли

Глава РСА Уфимцев: сроки поставок импортных автозапчастей в РФ почти удвоились

С начала 2024 года средние сроки поставок иностранных автозапчастей в Россию почти удвоились и достигли 45 дней. Подобная динамика связана в том числе с проблемами с платежами с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Его слова приводит газета «Известия».

Эксперт напомнил, что в конце 2023 года ключевыми поставщиками автомобильных запчастей на российский рынок были Турция, ОАЭ и Китай. Тогда средние сроки доставки составляли в среднем 2-3 недели. Однако из-за проблем в обработке платежей время в пути резко выросло.

В настоящее время сроки доставки автозапчастей из вышеуказанных хабов занимают не меньше одного месяца, а в ряде случаев — до 45 дней, пояснил Уфимцев. Главными трудностями являются ужесточение проверок транзакций иностранными банками из-за риска попасть под вторичные санкции западных стран и проблемы с зачислением денег. Зарубежные финансовые организации теперь активно проверяют, не являются ли поставляемые в РФ запчасти продукцией двойного назначения, заключил эксперт.

В начале марта 2024 года агентство РИА Новости сообщило, что в 2023-м российские рынок автозапчастей из-за отсутствия механизма импортного контроля наводнили подделки и контрафактная продукция. Кроме того, за указанный период времени в стране заметно увеличились сроки сервисного ремонта машин.