Турист заступился за иностранца в Таиланде и был жестоко избит на глазах жены

Daily Mail: британец заступился за туриста на Пхукете и был жестоко избит

Британский турист заступился за другого иностранца на курорте Таиланда и был жестоко избит на глазах жены в переулке. Драка попала на видео, которое публикует Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Пхукет. Чарли Фолкнер шел с женой Кейт в магазин 17 мая. Они увидели, как несколько незнакомцев окружили иностранца. Фолкнер решил заступиться за него, но в результате сам ввязался в конфликт.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как незнакомцы окружили Чарли и загнали его в переулок. Там они ударили его бутылкой по голове и нанесли ножевые ранения. После случившегося преступники скрылись, а пострадавший упал, истекая кровью.

Позже полиции удалось задержать виновных. Ведется расследование дела.