22:53, 20 мая 2024

В России покажут реалити-шоу «Клиника счастья. Реалити» по мотивам сериала

Фото: Пресс-служба KION

В России впервые появится реалити-шоу, снятое по мотивам сериала. Его трейлер опубликовал онлайн-кинотеатр KION, где будет выходить шоу.

Реалити снято по мотивам сериала «Клиника счастья» с Дарьей Мороз. В проекте примут участие реальные семейные пары, личная и сексуальная жизнь которых зашла в тупик. Организаторы шоу берутся за три дня спасти их семью.

Героями шоу станут 24 пары разного возраста из 16 российских городов. За три дня в клинике им проведут медицинский чекап, дадут рекомендации по здоровью, проведут индивидуальный разбор психологических проблем. Героям будут помогать профильные специалисты — эндокринологи, сексологи и психологи. Изучив анамнез, эксперты проводят психологические сессии и тренинги, которые призваны заставить партнеров открыться друг другу и наладить интимную жизнь.

Вести реалити-шоу будет Аврора

У каждой пары будет свой наставник. Светлана Калиниченко — основатель Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, которая стала прототипом сериала «Клиника счастья»; заведующий онкоурологического, онкогинекологического отделения РНЦРР и кафедрой спортивной медицины РУДН Александр Дзидзария; главный врач Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, врач-кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН Леонид Ворслов; психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог Наталья Романовская; руководитель экспертного центра по лечению ожирения и сахарного диабета Татьяна Свидерская.

«Клиника счастья» — один из первых оригинальных сериалов KION, снятый три года назад. По словам генерального продюсера онлайн-кинотеатра Игоря Мишина, сериал до сих пор пользуется популярностью у зрителей платформы, а потому от художественного высказывания решили перейти к реалити, которое поднимает ту же тему.

В семейной паре важно говорить о гармонии в интимных отношениях, необходимо обращаться к специалистам по ментальному и физическому здоровью, важно признавать, что вы испытываете проблемы — это совершенно нормально

Игорь Мишингенеральный продюсер KION

Производством шоу занималась студия Ledenetz Production. Ранее она продюсировала шоу «Гонщики» для телеканала «Пятница», «Большая кухня» с Дмитрием Нагиевым и «Быть Человеком» с Юлией Барановской.

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