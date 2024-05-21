Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 21 мая 2024Силовые структуры

Алтайский маньяк пойдет под суд за изнасилование и расправу над 11 россиянками

В Алтайском крае россиянин пойдет под суд за 11 расправ и изнасилований

Кадр: Следственное управление СК РФ о Алтайскому краю

В Алтайском крае завершено расследование в отношении 53-летнего жителя села Шадрино Виталия Манишина о расправах и изнасиловании 11 россиянок, в ближайшее время он предстанет перед судом. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, свое первое преступление маньяк совершил еще в 1989 году, задушив отказавшую ему в интимной близости девушку, которая отдыхала в компании его друзей. Также установлена его причастность к расправам еще над десятью женщинами и девушками летом в 1999-2000-м годах.

Среди них пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского госуниверситета. Присматриваясь и наблюдая за девушками в корпусе у информационных стендов либо около здания, он завязывал с ними разговор. Манишин представлялся человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение и дальнейшим обучением в нем. Путем обмана он убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину, затем вывозил в безлюдное место, насиловал и совершал удушение с помощью ремня безопасности.

Его причастность установили в 2023 году, в мае он был и отправлен в СИЗО. Фигурант дал признательные показания и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

      Россиян предостерегли от употребления хлеба с тремя блюдами

      Еще одному фигуранту избрали меру пресечения по делу о торговле приемными детьми

      В WhatsApp появится новая функция

      Пассажирка вынудила всех попутчиков покинуть самолет и попала на видео

      В Запорожье начнут проводить проверки на транспорте

      В ООН ушли от ответа о причине замалчивания ударов Украины по Белгороду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше