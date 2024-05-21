Алтайский маньяк пойдет под суд за изнасилование и расправу над 11 россиянками

В Алтайском крае россиянин пойдет под суд за 11 расправ и изнасилований

В Алтайском крае завершено расследование в отношении 53-летнего жителя села Шадрино Виталия Манишина о расправах и изнасиловании 11 россиянок, в ближайшее время он предстанет перед судом. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, свое первое преступление маньяк совершил еще в 1989 году, задушив отказавшую ему в интимной близости девушку, которая отдыхала в компании его друзей. Также установлена его причастность к расправам еще над десятью женщинами и девушками летом в 1999-2000-м годах.

Среди них пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского госуниверситета. Присматриваясь и наблюдая за девушками в корпусе у информационных стендов либо около здания, он завязывал с ними разговор. Манишин представлялся человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение и дальнейшим обучением в нем. Путем обмана он убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину, затем вывозил в безлюдное место, насиловал и совершал удушение с помощью ремня безопасности.

Его причастность установили в 2023 году, в мае он был и отправлен в СИЗО. Фигурант дал признательные показания и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.