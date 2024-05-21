В Великобритании 98-летний маркиз Эйлсбери выпал из окна, погнавшись за кошкой

В Великобритании не стало восьмого маркиза Эйлсбери Майкла Сиднея Седрика Браднелла-Брюса, прежде известного в качестве виконта Савернейка и графа Кардигана. Об этом сообщает издание The Sun.

98-летнего аристократа, лежащего в луже крови, обнаружила его гражданская жена, 88-летняя Тереза Маршалл де Паоли. Она полагает, что маркиз погнался за кошкой и выпал из окна. При этом, по ее словам, первоначально сотрудники полиции рассматривали ее в качестве подозреваемой.

Они думали, что я могла его убить, но потом поняли, что он выпал из окна. Это была совершенно безумная случайность. Мы не ссорились, и я его не била. Думаю, у нашей кошки Ханибан просто голова не пролезала в окно. Он решил его открыть, потерял равновесие и свалился во дворик. Переломал все розы, пока падал, и ударился затылком об асфальт — мне сказали, что это его, вероятно, и убило. Он, наверное, лежал там с час или полтора. Холодный и очень бледный. Я принесла подушку от дивана, положила ему под голову, набрала номер 999 и сказала, что мой партнер попал в несчастный случай. Полиция и скорая приехали через семь минут. Сотрудница полиции сказала, что он умер. Она говорит, что смерть была мгновенной Тереза Маршалл де Паоли

В прошлом Майкл Сидней Седрик Браднелл-Брюс был пэром и биржевым брокером. Его внучка, британская фотомодель Флоренс Браднелл-Брюс, в юности встречалась с принцем Гарри и снялась в фильме «Робокрок», рассказывающем о секретном проекте, который превратил простого крокодила в кровожадный механизм. Согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, кино понравилось лишь 18 процентам зрителей, оставивших отзыв.

Ранее сообщалось, что на аукцион Christie’s выставят картину «Отдых на пути в Египет», принадлежащую кисти итальянского живописца Тициана. В 1996 году его украли у эксцентричного маркиза Батского, который жил в окружении львов и жирафов, носил странные одеяния и до глубокой старости держал целый гарем любовниц.