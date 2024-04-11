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13:51, 11 апреля 2024Из жизни

Украденную картину эксцентричного аристократа продадут за три миллиарда рублей

Украденную картину Тициана продадут с аукциона за три миллиарда рублей

Фото: Carlos Felipe Ramírez Mesa / Unsplash

На аукцион Christie’s выставят картину «Отдых на пути в Египет», принадлежащую кисти великого итальянского живописца Тициана. Как сообщает The Standard, ее продадут за сумму от 15 до 25 миллионов фунтов стерлингов (1,7-3 миллиарда рублей).

Считается, что картина была написана в 1512 году. Один из ее первых владельцев лишился головы во время Английской революции, после чего картина попала в коллекцию императора Священной римской империи Иосифа II, которую, в свою очередь, в 1809 году разграбили солдаты Наполеона. В 1878 году полотно приобрел английский аристократ — четвертый маркиз Батский.

В 1995 году шедевр, больше века висевший в усадьбе маркизов Батских, украли. К тому времени он принадлежал лорду Александру Тинну — эксцентричному правнуку маркиза, который жил в окружении львов и жирафов, носил странные одеяния и до глубокой старости держал целый гарем любовниц, дравшихся за право лечь с ним в постель. Тинн объявил, что заплатит 100 тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет вернуть похищенного Тициана.

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Сумма, которую он посулил, привлекла бывшего детектива Скотленд-Ярда Чарльза Хилла. Он специализировался на поиске краденых произведений искусства: среди прочего в 1994 году ему удалось отыскать знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик», исчезнувшую во время Олимпиады в Лиллехаммере.

В 2002 году Хилл связался с Тинном и сообщил, что сумел найти тициановский «Отдых на пути в Египет». По его словам, после похищения полотно хранилось в полиэтиленовой сумке, у него не было рамы, но в остальном оно не пострадало. В то время стоимость картины оценивалась в 6-7 миллионов фунтов стерлингов (700-814 миллионов рублей). Сейчас за нее рассчитывают выручить в три-четыре раза больше.

Ранее в Великобританию вернулась похищенная 34 года назад картина Роберта Джеммелла Хатчисона «Дети на мелководье». Полотно знаменитого шотландского художника украли из музея в 1989 году.

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      Олег Парамонов
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