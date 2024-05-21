Microsoft представила компьютеры с ИИ

Microsoft запустила линейку компьютеров Copilot Plus для работы с ИИ

Корпорация Microsoft запустила новую линейку компьютеров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge.

Новая серия получила название Copilot Plus — в честь ИИ-сервиса от Microsoft. В линейку войдут не только устройства от Microsoft, но и партнеров — Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus. Основное отличие представленных компьютеров от остальных заключается во встроенной поддержке инструментов искусственного интеллекта.

Все ноутбуки первого поколения Copilot Plus оснащены ARM-процессорами Qualcomm. Однако глава Microsoft Сатья Наделла подчеркнул, что устройства на базе процессоров Intel и AMD также можно будет относить к новой серии.

Поддержку ИИ будет обеспечивать встроенный в ПК нейронный процессор. В том числе, он отвечает за функцию Recall, когда операционная система будет записывать все действия пользователя и предоставлять данные по запросу. Записи будут храниться локально в памяти компьютера.

Одним из требованием ПК линейки Copilot Plus окажется наличие минимум 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Первые ПК Copilot Plus будут представлены 18 июня.

Ранее стало известно, что американская корпорация Dell запланировала выпуск портативного компьютера на базе ARM-процессора с рекордной автономностью. На одной зарядке устройство сможет работать до 29 часов.