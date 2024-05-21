В Германии подростки напали на украинца

Bild: в Германии подростки с ножом напали на 15-летнего украинца

В Германии подростки с ножом напали на 15-летнего украинца, пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 19 мая, на западе ФРГ. Словесная перепалка между двумя группами подростков переросла в драку. В ходе конфликта 15-летнего украинца из Арнсберга, расположенного неподалеку от Дортмунда, избили и ранили ножом в верхнюю часть тела.

Как уточнило издание, пострадавший является украинским беженцем. Он вместе с двумя друзьями начал разговор с двумя девушками, что не понравилось другой группе молодых людей.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Нападающим удалось скрыться с места происшествия, их разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии рассматривает способы вернуть бежавших украинцев на родину.