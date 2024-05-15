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10:28, 15 мая 2024Мир

Германия начала искать способы вернуть украинских беженцев на родину

Министр развития Шульце: ФРГ рассматривает способы вернуть украинцев на родину
Свенья Шульце

Свенья Шульце. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Федеральное правительство Германии рассматривает способы вернуть бежавших украинцев на родину. С таким заявлением выступила министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, сообщает издание Zeit.

«Есть некоторые соображения относительно того, как мы могли бы поддержать людей в их новом начале на Украине. Возможна модель так называемой циркулярной миграции, то есть временного возвращения на родину», — отметила она.

По ее словам, это решение связано с нехваткой рабочей силы на Украине.

Ранее член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Он подчеркнул, что федеральному правительству необходимо принять меры в связи с этой ситуацией.

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      Лина Пивоварова
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