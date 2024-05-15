Германия начала искать способы вернуть украинских беженцев на родину

Министр развития Шульце: ФРГ рассматривает способы вернуть украинцев на родину

Федеральное правительство Германии рассматривает способы вернуть бежавших украинцев на родину. С таким заявлением выступила министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, сообщает издание Zeit.

«Есть некоторые соображения относительно того, как мы могли бы поддержать людей в их новом начале на Украине. Возможна модель так называемой циркулярной миграции, то есть временного возвращения на родину», — отметила она.

По ее словам, это решение связано с нехваткой рабочей силы на Украине.

Ранее член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Он подчеркнул, что федеральному правительству необходимо принять меры в связи с этой ситуацией.