Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 14 марта 2024Мир

В Германии подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Об этом говорится в обращении депутата к немецкому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Насколько известно федеральному правительству, каковы масштабы (в цифрах) злоупотребления социальными пособиями со стороны украинских беженцев или людей, которые выдают себя за таковых, как это описано в многочисленных сообщениях СМИ, и какие меры федеральное правительство приняло или планирует предпринять по этому поводу?» — говорится в парламентском запросе Кауфманна, опубликованном бундестагом Германии.

Ранее издание Bild писало, что в Германии только 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Автор материала сообщил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий. По данным издания, в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.

Материалы по теме:
«Эти люди чужды и опасны». Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
«Эти люди чужды и опасны».Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
1 августа 2021
Их дело ультраправое В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Их дело ультраправоеВ Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
28 июля 2020

До этого в Польше пожаловались, что украинские беженцы распространяют на территории республики нацистскую идеологию.

В январе в Латвии возбудили дело в отношении украинской беженки из-за незнания латышского языка. По словам девушки, она работала поваром, но иногда принимала заказы клиентов, — один из них написал на нее жалобу в Центр государственного языка.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах ВСУ захватить Верховную Раду

      Объяснена загадочная рябь на Марсе

      В ЕС призвали раскрыть информацию о причинах подрыва «Северных потоков»

      В Китае заявили о неспособности ВСУ противостоять России

      На Украине увидели сигнал в докладе главы ЦРУ

      Белгород подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ

      Во Франции указали на резкие слова Путина о Макроне и Зеленском

      Стало известно о формировании Украиной сети информаторов в Херсонской области

      В Германии заявили о стремлении Запада возобновить торговые связи с Россией

      Названа предположительная причина крушения вертолета на Колыме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше