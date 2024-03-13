В Германии подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

Член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Об этом говорится в обращении депутата к немецкому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Насколько известно федеральному правительству, каковы масштабы (в цифрах) злоупотребления социальными пособиями со стороны украинских беженцев или людей, которые выдают себя за таковых, как это описано в многочисленных сообщениях СМИ, и какие меры федеральное правительство приняло или планирует предпринять по этому поводу?» — говорится в парламентском запросе Кауфманна, опубликованном бундестагом Германии.

Ранее издание Bild писало, что в Германии только 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Автор материала сообщил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий. По данным издания, в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.

До этого в Польше пожаловались, что украинские беженцы распространяют на территории республики нацистскую идеологию.

В январе в Латвии возбудили дело в отношении украинской беженки из-за незнания латышского языка. По словам девушки, она работала поваром, но иногда принимала заказы клиентов, — один из них написал на нее жалобу в Центр государственного языка.