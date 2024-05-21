Глава МИД Литвы отказался выражать соболезнования в связи с гибелью Раиси

Глава МИД Литвы отказался соболезновать смерти Раиси из-за роли Ирана на Украине

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отказался выражать соболезнования Ирану в связи с гибелью президента страны Ибрагима Раиси. Он объяснил это тем, какое участие принимает Тегеран в украинском конфликте, в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран присылает беспилотники, которые используются против гражданских в Украине», — заявил Ландсбергис.