Тайвань назвал сумму финансовой поддержки Украины

Тайвань с начала СВО направил на поддержку Украины свыше 110 миллионов долларов

Тайвань с начала специальной военной операции (СВО) на Украине направил на поддержку Киева свыше 110 миллиона долларов, пишут «Известия» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство островной администрации.

В ведомстве назвали сумму финансовой поддержки Киева. Как указали власти, большую часть составляет гуманитарная помощь, объем которой достиг 950 тонн. В местном Минобороны добавили, что не оказывали военную поддержку Украине. При этом в министерстве объяснили, что могут передавать списанную военную технику союзникам.

Как указал автор, под гуманитарной помощью подразумевается продукты питания, одежда, машины скорой помощи. Тайвань отправляет их как напрямую, так и в кооперации с третьими странами, например, Литвой и Чехией.

Ранее в Киеве заявили об отсутствии у Китая прав на Тайвань.