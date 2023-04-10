В Киеве заявили об отсутствии у Китая прав на Тайвань

Глава комитета Рады Украины Александр Мережко заявил, что Китай не имеет прав на Тайвань

Претензии КНР на Тайвань являются заблуждением, Пекин не имеет законных прав на остров, заявил глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал об отсутствии у Китая прав на Тайвань и назвал претензии «коммунистическим заблуждением». По словам политика, оно основано «на отрицании, глубоко дискредитированной и почившей политической программе». «Китай не имеет законных претензий на Тайвань», — подчеркнул он.

Ранее востоковед Анастасия Ницула заявила, что США и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень этого хотят. По ее словам, в случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт.