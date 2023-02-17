Вероятность вступления США и Китая в войну из-за Тайваня оценили

Востоковед Ницула: США и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень хотят

Соединенные Штаты Америки (США) и Китайская Народная Республика (КНР) могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень хотят. Так оценила вероятность вступления военных в конфликт востоковед, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД» Анастасия Ницула в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что сотрудник Пентагона Майкл Чейз, который курирует работу оборонного ведомства по китайскому направлению, в ближайшее время планирует посетить Тайвань.

Могут ли США и КНР вступить в войну из-за Тайваня? Если коротко — могут, но не очень хотят Анастасия Ницула востоковед

«В случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт. Подобный сценарий на наших глазах развернулся и на Украине, где США по сей день проявляют себя в полной мере: отправляют туда живую силу и военную технику», — заявила Ницула.

Камень преткновения

Политика США в Тайваньском проливе — это главный камень преткновения, о который спотыкаются отношения КНР и Формозы (историческое название острова Тайвань — прим. «Ленты.ру»), отметила специалист.

«Казалось бы, все просто: позиция США четко обозначена в "трех нет" бывшего президента Билла Клинтона, исходя из которых Штаты не признают суверенитет Тайваня, не поддерживают существование двух Китаев и участие Тайваня в организациях, где необходима государственность», — напомнила востоковед.

Однако на деле это выглядит так: США признают, что КНР — легитимное правительство Китая, но утверждение КНР о том, что Тайвань — часть Китая — не совсем Анастасия Ницула востоковед

Лавировать меж двух огней США помогает принятый Конгрессом в 1979 году Закон об отношениях с Тайванем (ЗОТ), ставший юридическим основанием для активного участия США в разрешении Третьего кризиса в Тайваньском проливе, объяснила Ницула.

«Благодаря нему США закрепили за собой право поддерживать "неофициальные отношения" с Тайванем и продавать ему оборонительные средства и услуги. Закон также декларирует, что в случае возникновения любой угрозы безопасности тайваньскому народу, а также любой угрозы интересам США, связанной с этой ситуацией, Конгресс и президент США обязуются провести консультации по возможным действиям», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Обозримое будущее

США поддерживают так называемый статус-кво в Тайваньском проливе, проводя политику «двойного сдерживания», не позволяя ни одной из сторон действовать неосторожно, отметила востоковед.

«Однако такая политика не способствует разрешению многолетнего конфликта: рано или поздно Тайвань настолько преисполнится в своей суверенности, миф о которой поддерживают неустанные поездки высокопоставленных американских чиновников на остров, что в перспективе последствия их самоуверенности выльются для них самих не самым приятным образом. А вот степень вовлеченности США в эти последствия будет зависеть от их попыток обеспечить очередное временное перемирие», — убеждена специалист.

Конечно, конфликт, который окажет невероятный ущерб для экономик трех сторон, будет колоссальным. Поэтому в обозримом будущем мы будем наблюдать лишь за уже привычной нам всем напряженностью в Тайваньском проливе и ее перманентными спадами Анастасия Ницула востоковед

8 февраля стало известно, что Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты дальностью до 1200 километров — расстояние до городов на востоке материкового Китая.

В ноябре 2022 года Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету YJ-21. Главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан заявил SCMP, что цель демонстрации — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань.