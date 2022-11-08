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19:02, 8 ноября 2022Наука и техника

Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету

SCMP: Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету YJ-21
Архивное фото.

Архивное фото.. Кадр: Weapons of The World / YouTube

Китай на 14-м международном авиасалоне Airshow China, который проходит с 8 по 13 ноября в Чжухае, впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что противокорабельная ракета YJ-21, которая по своим габаритам превосходит российский гиперзвуковой «Кинжал», была замечена под крылом китайского бомбардировщика H-6K. Ранее эта ракета была замечена на одном из китайских эсминцев.

«Цель демонстрации YJ-21 на авиасалоне — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань», — заявил изданию главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан.

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Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что возглавляемая им российская госкомпания восхищена высокими темпами развития китайской промышленности.

7 ноября «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на международном авиасалоне Airshow China 2022 планирует показать экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57.

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Иван Потапов
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