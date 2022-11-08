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18:19, 8 ноября 2022Наука и техника

В России восхитились китайскими авиационными и беспилотными технологиями

«Рособоронэкспорт» высоко оценил китайские авиационные и беспилотные технологии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Рособоронэкспорт» высоко оценивает авиационные и беспилотные технологии, над которыми работает Китай. Такую оценку в видеообращении на 14-м международном авиасалоне Airshow China, который проходит с 8 по 13 ноября в Чжухае, дал генеральный директор российской компании Александр Михеев. Его слова приводит ТАСС.

«"Рособоронэкспорт" восхищен высокими темпами развития китайской промышленности. Особо хочу отметить мощный рост авиационных и беспилотных технологий в Китае», — сказал руководитель.

По его словам, российская сторона на мероприятии в Китае представит свои лучшие самолеты и вертолеты, высокоэффективные средства поражения и новейшие решения в области зенитных ракетных систем.

«Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесет нам новые взаимовыгодные договоренности. Мы открыты к сотрудничеству в высокотехнологичных областях», — сказал Михеев.

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Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на международном авиасалоне Airshow China 2022 планирует показать экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. Также на мероприятии компания представит, в частности, зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и зенитный ракетный комплекс С-350Е «Витязь».

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Иван Потапов
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