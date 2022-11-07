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17:11, 7 ноября 2022Наука и техника

«Рособоронэкспорт» представит «Триумф» и «Витязь» в Китае

«Рособоронэкспорт» представит С-350Е «Витязь» и С-400 «Триумф» на Airshow China 2022

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

«Рособоронэкспорт» представит зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350Е «Витязь» на международном авиасалоне Airshow China 2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в китайском Чжухае. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В этом году мы продемонстрируем в Чжухае лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны», — сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что компания представит средства противовоздушной обороны (ПВО), включая С-400 и комплекс С-350Е «Витязь», который показал себя как надежное средство борьбы с современными беспилотниками. Также «Рособоронэкспорт» продемонстрирует переносной зенитный ракетный комплекс «Верба», ЗРК «Тор-Э2» и автоматизированные системы управления для подразделений ПВО.

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В пресс-службе подчеркнули, что в этом году ожидается большой интерес к военным вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, а также Ми-171Ш, которые показали отличные боевые и эксплуатационные качества в реальных условиях.

Помимо этого, на выставке покажут истребители, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) и самолет-заправщик Ил-78МК-90А.

В октябре руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что российская система С-350 «Витязь» превосходит ЗРК Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) по высоте и дальности действия.

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Даниил Иринин
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