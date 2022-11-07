Россия покажет в Китае экспортный Су-57

«Рособоронэкспорт»: Россия покажет в Китае экспортный вариант истребителя Су-57

Россия на международном авиасалоне Airshow China 2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в китайском Чжухае, планирует показать экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает «Рособоронэкспорт».

Отмечается, что на своем стенде компания предложит полный спектр образцов российской военной авиации от «Ростеха», в том числе «истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э и многофункциональный истребитель МиГ-35 в одноместном и двухместном вариантах».

«Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесут нам новые взаимовыгодные договоренности и позволят наметить перспективные сферы совместного сотрудничества в высокотехнологичных областях», — считает генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Также на мероприятии компания представит, в частности, зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350Е «Витязь».

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что первый полет модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся 21 октября на аэродроме в Жуковском.