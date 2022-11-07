Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:18, 7 ноября 2022Наука и техника

Россия покажет в Китае экспортный Су-57

«Рособоронэкспорт»: Россия покажет в Китае экспортный вариант истребителя Су-57

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия на международном авиасалоне Airshow China 2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в китайском Чжухае, планирует показать экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает «Рособоронэкспорт».

Отмечается, что на своем стенде компания предложит полный спектр образцов российской военной авиации от «Ростеха», в том числе «истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э и многофункциональный истребитель МиГ-35 в одноместном и двухместном вариантах».

«Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесут нам новые взаимовыгодные договоренности и позволят наметить перспективные сферы совместного сотрудничества в высокотехнологичных областях», — считает генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Материалы по теме:
Оружие России: чем страна охраняет свои границы на земле, воде и в воздухе?
Оружие России:чем страна охраняет свои границы на земле, воде и в воздухе?
12 октября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Также на мероприятии компания представит, в частности, зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350Е «Витязь».

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что первый полет модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся 21 октября на аэродроме в Жуковском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Обливших супом картину Ван Гога активистов захотели посадить в тюрьму
Обнаружена трехтысячелетняя дорога длиной 80 метров
Оценены потери европейцев от роста цен за газ и электричество вдвое
Поведение мировых центробанков сравнили с подготовкой к зомби-апокалипсису
Сексолог дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо
Москвича задержали за изнасилование знакомой в квартире
Известная актриса показала фигуру на фото из Дагестана
Цены на нефть выросли
Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.