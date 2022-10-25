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16:53, 25 октября 2022Наука и техника

Модернизированный Су-57 впервые полетел

ОАК: первый полет модернизированного Су-57 состоялся 21 октября

Фото: ОАК

Первый полет модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся 21 октября на аэродроме в Жуковском. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолетом управлял Герой России Сергей Богдан. В воздухе Су-57 находился 56 минут. Полет прошел без замечаний.

«На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа», — пишет ОАК.

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В октябре американское издание Defense News сообщило, что перед началом специальной военной операции по защите Донбасса Россия намеревалась экспортировать истребители пятого поколения Су-57 и Су-75, однако в настоящее время эти планы якобы «лежат в руинах».

В том же месяце журнал Military Watch заметил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника.

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Иван Потапов
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