Модернизированный Су-57 впервые полетел

ОАК: первый полет модернизированного Су-57 состоялся 21 октября

Первый полет модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся 21 октября на аэродроме в Жуковском. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолетом управлял Герой России Сергей Богдан. В воздухе Су-57 находился 56 минут. Полет прошел без замечаний.

«На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа», — пишет ОАК.

В октябре американское издание Defense News сообщило, что перед началом специальной военной операции по защите Донбасса Россия намеревалась экспортировать истребители пятого поколения Су-57 и Су-75, однако в настоящее время эти планы якобы «лежат в руинах».

В том же месяце журнал Military Watch заметил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника.