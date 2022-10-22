В США оценили перспективы экспорта российских Су-57 и Су-75

Defense News: планы России по экспорту Су-57 и Су-75 «лежат в руинах»

Перед началом специальной военной операции по защите Донбасса Россия намеревалась экспортировать истребители пятого поколения Су-57 и Су-75, однако в настоящее время эти планы якобы «лежат в руинах». Об этом пишет американское издание Defense News.

В публикации допускается, что экспортные варианты Су-57 вряд ли появятся до конца десятилетия. Издание напоминает, что легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 пока реализован только в моделях и компьютерной графике.

«Для иностранных покупателей остается Су-35, единственный российский военный самолет, выпускаемый серийно», — уверяет Defense News.

Издание напоминает, что американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» затруднил приобретение российских боевых самолетов такими странами, как Египет, Алжир и Индонезия.

«Санкции подрывают способность России завершить разработку, а тем более серийное производство боевых машин нового поколения, таких как Су-57 и Су-75. Многие российские производители зависят от современных зарубежных станков», — пишет издание.

В сентябре обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу заявил, что российский перспективный ЛТС, известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может «умереть на чертежной доске».

В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022» сообщил, что Россия готова производить Су-75 вместе с другими странами.