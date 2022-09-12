В США рассказали об «умирающем на чертежной доске» российском истребителе

19FortyFive: российский истребитель Су-75 может «умереть на чертежной доске»

Российский перспективный легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может «умереть на чертежной доске». Об этом рассказывает обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу.

«Россия снова и снова повторяет, что ее истребитель-невидимка Су-75 поднимется в небо, и что иностранные покупатели воспримут его как дешевую версию истребителя-невидимки F-35 [Lightning II]. На данный момент ничего из этого не представляется возможным», — говорится в публикации.

Тем не менее, автор пишет, что «программа [Су-75] все еще продолжается и, возможно, более быстрыми темпами, чем могли ожидать некоторые западные аналитики». Опрошенные обозревателем эксперты допускают, что Су-75 может не в полной мере удовлетворять характеристикам, озвучиваемым разработчиком.

«Российские военные в первую очередь заинтересованы в беспилотной версии Су-75, поскольку они инвестируют в производство и усовершенствование двухдвигательного истребителя Су-57 более высокого класса», — считает авиационный эксперт Себастьян Роблин.

По мнению обозревателя Роберта Фарли, «многое должно измениться, прежде чем покупатели решат рискнуть, инвестируя в сложное российское оборудование и долгосрочные отношения с Москвой по техническому обслуживанию и модернизации».

В сентябре ТАСС со ссылкой на материалы, представленные на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил, что установочная партия российских перспективных легких тактических самолетов (ЛТС), известных как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет произведена в 2026 году.

В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022» заявил, что Россия готова производить Су-75 вместе с другими странами.