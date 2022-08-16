В России заявили о готовности к совместному производству Су-75

Глава ФСВТС Шугаев заявил, что Россия готова производить Су-75 вместе с другими странами

Россия готова производить перспективный легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, вместе с другими странами. Об этом РИА Новости на форуме «Армия-2022» заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Стоит отметить, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но также и технологическую кооперацию», — сказал руководитель.

Шугаев отметил, что Checkmate должен преодолеть определенный путь, прежде чем пойти на экспорт. «Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей — это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок», — отметил глава ФСВТС.

В марте ТАСС со ссылкой на зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности патент сообщил, что Су-75 получит двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.